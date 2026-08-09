Після розголосу інцидентом зайнялася польська поліція

У польському Кракові 39-річний чоловік, який ображав українську пару та погрожував їм, самостійно прийшов до поліції. Правоохоронці його затримали. Про це повідомило у суботу, 8 серпня, польське видання Polsat News із посиланням на пресслужбу краківської поліції.

Інцидент стався 5 серпня поблизу вулиці Полонійної у Кракові. У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як чоловік підходить до українки, ображає її та намагається вдарити.

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Коли нападник помітив, що супутник жінки фіксує подію на камеру, він почав вигукувати образи та погрожувати вже йому.

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Після розголосу інцидентом зайнялася польська поліція. За даними правоохоронців, 39-річний мешканець Кракова у п’ятницю, 7 серпня, сам прийшов до відділку, після чого його одразу затримали.

Справу розслідують, зокрема, за статтею про образи на національному ґрунті. Поліція продовжує встановлювати всі обставини конфлікту.

Нагадаємо, 6 серпня у польському Гданську поліція затримала 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння спочатку напав на громадянина України, а згодом – на двох поляків. Під час конфлікту він називав їх «бандерівцями».