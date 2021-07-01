У Полтаві пожежні врятували з вогню 17 мешканців будинку

У Полтаві під час гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка, повідомляє прес-центр ДСНС.

Так, 1 червня о 1:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Полтави.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 2:21, ліквідували о 3:06.

На місці пожежі виявлене тіло чоловіка 1972 року народження.

«Врятовані 17 мешканців будинку та дана квартира від повного знищення полум’ям», — зауважили у ДСНС.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці суботи, 26 червня, у будинку в центрі Львова сталася пожежа, внаслідок якої загинула 71-річна львів’янка.