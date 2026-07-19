Інцидент трапився у трамваї

У Познані п’яна компанія напала на хлопчика з України. Напад ьоапився у трамваї. На захист дитини став інший пасажир трамваю – теж поляк. Його дружина розповіла журналістам, що її чоловіка теж побили. Справу розслідує поліція.

Подія сталася у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського. Першим про інцидент повідомив місцевий телеканал WTK, з яким зв'язалася дружина постраждалого чоловіка.

За її словами, у транспорті перебувала група нетверезих чоловіків, які викрикували образи на адресу українського хлопчика. Коли підліток виходив із трамвая, один із них вдарив його по голові.

У цей момент зреагував чоловік жінки. Він зробив зауваження компанії, зазначивши, що їхня поведінка є неналежною. Зчинилася сварка. Коли молодики виходили з трамвая, один із них нібито плюнув у чоловіка, який заступився за дитину. Суперечка переросла в бійку.

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«У трамваї було кілька п’яних молодиків, які кидали образи на адресу українського хлопця . Він не промовив жодного слова. Коли він виходив з трамвая, один із бандитів вдарив хлопця по голові. Двері зачинилися, і хлопець залишився на зупинці, не в змозі зреагувати. Натомість мій чоловік, чоловік років 60, зробив їм зауваження. Зав’язалася гучна суперечка. Коли група цих бандитів виходила з трамвая, один із них плюнув на мого чоловіка. Він схопився і кинувся за ними. Зав’язалася бійка. Один із них – двометровий здоровань – сильно вдарив мого чоловіка в око. Мій чоловік був у пластикових окулярах, які дещо пом’якшили удар. Їх розборонила якась дівчина», – розповіла дружина потерпілого в повідомленні, надісланому до редакції телеканалу WTK

Після інциденту чоловік повернувся додому наступним трамваєм. Як повідомила його дружина, приблизно через пів години після повернення він втратив пам'ять – не пам'ятав подій того дня та частини попередніх спогадів. Його доставили до лікарняного відділення невідкладної допомоги, зараз він перебуває під наглядом лікарів. Справу передали до поліції.

Речник поліції Великопольського воєводства Анджей Боровяк повідомив, що заява надійшла до Комісаріату поліції Познань-Північ. Правоохоронці розслідують справу та перевіряють записи з камер відеоспостереження.

Це не перший випадок побиття українців на національному ґрунті в Польщі. Раніше ZAXID.NET повідомляв про те, що поліція міста Плоцьк розшукує чоловіка, який побив українського підлітка за те, що той розмовляв українською мовою.

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Інший жорстокий інцидент стався 4 липня у Вроцлаві, де група польських молодиків посеред дня побила 19-річного українця. Хлопець відпочивав із друзями на острові Слодовий і просто розмовляв по телефону українською мовою, коли до нього підійшли зловмисники. Нападники повалили його на землю та били ногами, внаслідок чого потерпілий отримав серйозні травми, серед яких перелом носа та ушкодження хребта.

Схожа трагедія відбулася і 7 травня у Варшаві на Свентокшиському мосту, де група місцевих підлітків напала на 16-річного українця Артема та його друзів. Приводом для агресії знову стала українська мова, якою спілкувалися підлітки. Хлопця госпіталізували з тріщиною черепа та важкими травмами обличчя, а справа набула розголосу на рівні керівництва Сейму Польщі, яке засудило прояви міжнаціональної ворожнечі.

Ще один інцидент на національному ґрунті стався у місті Ольштин, де група дорослих напала на 14-річного українця.

Як інформував ZAXID.NET, у Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті.