Протест в Празі, 15 листопада 2026 рік

У неділю, 15 листопада, близько 400 тис. людей вийшли на протести на Летенському полі у Празі з вимогою скасувати плани чеського уряду змінити фінансування суспільних медіа. Організатори називають це найбільшим публічним зібранням в історії незалежної Чеської Республіки. Про це повідомили видання Idnes.cz та České noviny.

Організатор протесту – громадська ініціатива «Мільйон моментів за демократію» – закликала уряд відкликати «нашвидкуруч» підготовлений законопроєкт про скасування абонентської плати за Чеське телебачення (ČT) та Чеське радіо (ČRo) і переведення їх на фінансування з державного бюджету.

Лідер руху «Мільйон моментів за демократію» Мікулаш Мінарж у своєму виступі закликав усунути з посади спікера Палати депутатів одного з головних прихильників законопроєкту щодо медіа Томіо Окамуру, а також вивести Соціал-демократичну партію з Міністерства оборони.

Присутні відреагували на промову Мінаржа скандуванням «Нам не байдуже». Багато учасників принесли зі собою чеські прапори та плакати з гаслами на зразок «Ми не віддамо ЗМІ» або «Здоровий глузд шукає уряд».

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Tak tohle tu ještě nebylo. ? Atmosféra přímo z podia Letné ve chvíli, když statisíce lidí rozsvítily světla a zpívaly českou hymnu. Děkujeme, jsme dojatí! https://t.co/aS3TdZRS1A — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) November 15, 2026

Організатори вважають, що перехід на фінансування з державного бюджету може зробити Чеське телебачення та Чеське радіо більш залежними від рішень політиків.

У своєму виступі Мікулаш Мінарж закликав уряд відкликати закон і розпочати дискусію та справжній діалог.

«Запрошуємо весь уряд до театру Шванда 2 грудня о 19:00 на дискусію з експертами», – сказав він.

Коментуючи звинувачення Окамура заявив, що «Мільйон моментів за демократію» перебуває в змові з опозицією.

Попри масштаб протесту, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що поважає право громадян на протести, однак уряд не відмовиться від планів скасувати телевізійні та радіозбори. Він запевнив, що уряд не планує встановлювати контроль над суспільними медіа, втручатися в їхній контент чи націоналізувати їх. За словами Бабіша, змінити фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо необхідно, оскільки система застаріла, а подібні реформи проводять і в інших європейських країнах.