Подія трапилась на вулиці Лазарській у центрі міста

У центрі Праги на трамвайній зупинці загинув 45-річний хірург з Одеси Віталій Славнов. На чоловіка з будинку впав шматок карниза. Про це повідомило Radio Prague International, передає «Європейська правда».

Подія трапилась у четвер, 8 серпня. На трамвайній зупинці Лазарській, у центрі міста, під час зливи з поривами вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки й впав на чоловіка. Він отримав черепно-мозкову травму та загинув на місці події.

«Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів», – написав друг загиблого Олександр Слемзін.

Загиблий хірург з Одеси Віталій Славнов

Власник будинку заявив, що його нещодавно відремонтували, чоловік також запевнив, що будівлю обслуговували належним чином. Однак, рятувальники, які прибули на місце події, обстежили карниз та демонтували ще близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися.

Інженер-будівельник розповів журналістам ČTK, що такі аварії зазвичай стаються через вібрації від трамваїв та корозію матеріалу.

Поліція розпочала розслідування за статтею «заподіяння смерті з недбалості».