Річка Солокія протікає Белзом та Белжецькою гміною у Польщі

Євросоюз виділить понад 1 млн євро на будівництво очисних споруд та нової ділянки каналізаційної мережі у Белзькій громаді на півночі Львівщини. Прикордонна громада реалізовує проєкт «Поліпшення якості природного середовища на прикордонній території гміни Белжець та міста Белз» разом з польськими сусідами. Обидві громади спільно працюють над очищенням річки Солокія, яка протікає через українську і польську територію. Про це 30 грудня повідомляє Interreg Next Poland – Ukraine.

За проєктом міжнародного співробітництва українська сторона отримає грант ЄС 1 млн євро. Белзька міська рада повинна також зробити власний внесок – 10% від суми, 112 тис. євро.

Проєкт реалізовуватимуть протягом двох років, він передбачає будівництво в Белзі очисних споруд потужністю 500 м3 та нової ділянки каналізаційної мережі довжиною 200 метрів, яка з’єднає заплановані до будівництва очисні споруди з наявною в місті каналізаційною мережею протяжністю 1600 метрів.

З польської сторони очисні споруди збудують в селі Бжезіни. Запланована дата завершення проекту – листопад 2026 року.

Нагадаємо, проєкти програми транскордонного співробітництва Interreg Next «Польща-Україна 2021-2027» (раніше – PL-BY-UA) розраховані на кілька років та кілька етапів. Вона охоплює шість західних українських областей – Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську. Польськими партнерами є Підляське, Люблінське, Підкарпатське і частина Мазовецького воєводства. Тема «Довкілля» є першою категорією, на яку відбирали заявки. Наступними темами будуть здоров’я, туризм, співпраця та кордони.