Ввечері 1 квітня у селі Забір'я Рава-Руської ТГ загинув мотоцикліст, 46-річний місцевий мешканець. ДТП трапилася о 20:30.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, водій мотоцикла «Мінськ» не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Мотоцикліст загинув на місці.

У поліції ZAXID.NET уточнили, що кювет був заповнений водою, мотоцикліст втопився у ньому після ДТП.

Також 1 квітня у Дрогобичі ще один мотоцикліст потрапив у ДТП. В обідню пору на вулиці Самбірській зіткнулись автомобіль ВАЗ-21093, яким керував 35-річний місцевий мешканець, та мотоцикл «Мустанг» під керуванням 77-річного водія, жителя райцентру. Мотоцикліст отримав перелом ноги.