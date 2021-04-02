У прикордонному селі 46-річний мотоцикліст втопився у кюветі
Ввечері 1 квітня у селі Забір'я Рава-Руської ТГ загинув мотоцикліст, 46-річний місцевий мешканець. ДТП трапилася о 20:30.
Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, водій мотоцикла «Мінськ» не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Мотоцикліст загинув на місці.
У поліції ZAXID.NET уточнили, що кювет був заповнений водою, мотоцикліст втопився у ньому після ДТП.
Також 1 квітня у Дрогобичі ще один мотоцикліст потрапив у ДТП. В обідню пору на вулиці Самбірській зіткнулись автомобіль ВАЗ-21093, яким керував 35-річний місцевий мешканець, та мотоцикл «Мустанг» під керуванням 77-річного водія, жителя райцентру. Мотоцикліст отримав перелом ноги.
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