Розкопки проводили з 22 по 25 червня

На Тернопільщині завершився другий етап пошукових робіт з виявлення останків поляків, які трагічно загинули у лютому 1945 року. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті у п’ятницю, 26 червня. Масового захоронення не знайшли.

Розкопки проводили з 22 по 25 червня 2026 року у лісовій місцевості на території колишнього села Пужники. Протягом чотирьох днів експедиція розкопала близько 50 розвідкових траншей.

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Під час розкопок масового поховання не знайшли, однак натрапили на окремі фрагменти однієї дерев'яної труни, ґудзики, ймовірні фрагменти взуття. За даними Українського інституту, це може вказувати на одиночне цивільне поховання у труні, не пов’язане із трагічними подіями лютого 1945 року.

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У коментарі «Суспільне.Тернопіль» археологиня спеціалізованої установи «Волинські старожитності», яка увійшла до складу експедиції, Аліна Харламова, розповіла, що дослідники мають ще кілька припущень щодо масового поховання.

«Можливо, масове захоронення на іншій частині території. Спеціалізована установа "Волинські старожитності” має дозвіл на проведення пошукових робіт терміном один рік. Якщо польська сторона звернеться до Міністерства культури України, пошуки в Пужниках можуть продовжити ще цього року», – додала Аліна Харламова.

Пошуки проводили товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована установа “Волинські старожитності”» за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Нагадаємо, на території Пужників польські поховання виявили у серпні 2023 року. Саме тут вирішили розпочати ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти з квітня по травень 2025 року та виявили останки 42 людей. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Знайдені під час ексгумаційних досліджень останки у вересні 2025 року перепоховали на місцевому цвинтарі. З 22 до 28 червня буде проводитися другий етап пошуків останків загиблих поляків.

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. Як наголошує український історик Володимир Бірчак, 12 лютого 1945 року у селі Пужники відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки» та «Чорноморці» і «стрибками» (істрєбітєльний батальйон) та оперативною групою Коропецького РВ НКВС.

За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалено. У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія колишнього села Пужники надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісом.