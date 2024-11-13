До ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки

Пожежа сталася о 21:20 12 листопада у квартирі п’ятиповерхівки по вулиці Набережна в Івано-Франківську. Через необережність під час куріння загинув батько з сином.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 13 листопада, приїхавши на місце, рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 8 мешканців будинку, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно.

«Через сильне задимлення на пожежі, рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. В одній з кімнат виявили тіла двох чоловіків 1987 та 1966 років народження», – інформують в ДСНС.

Загалом до ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Найімовірнішою причиною загорання рятувальники називають необережне поводження з вогнем під час куріння.