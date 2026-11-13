У 2026 році видатки на ці доплати оцінюють у 217 млн грн, а кількість отримувачів становить 2100 людей

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати доплати за наукові ступені для суддів, народних депутатів, а також працівників НАБУ, ДБР, БЕБ. У 2026 році видатки на ці доплати оцінюють у 217 млн грн. Одна з авторок законопроєкту Юлія Гришина переконана, що перспектива великих надбавок створює стимул імітувати наукову діяльність та купувати дисертації.

«Викладачі в університетах чи дослідники щодня працюють зі студентами та ведуть активну наукову діяльність. Для них ступінь – це і є зміст щоденної праці. Паралельно з цим чималі кошти йдуть на надбавки посадовцям, які не складають і не досліджують, а підтримують доплату просто за наявність ступеня. Важливо, що ніде у світі немає такої практики: надбавка за науковий ступінь логічно підтримує тих, хто реально займається науковою, науково-педагогічною діяльністю й продукує наукові результати – створює розробки, винаходи тощо», – написала голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.



Народна депутатка зазначила, що такі надбавки отримують близько 120 народних депутатів, близько тисячі суддів, а також працівники правоохоронних органів: НАБУ, ДБР, БЕБ.

«Є ще один бік проблеми: перспектива великих надбавок створює стимул імітувати наукову діяльність – купувати дисертації, замовляти статті на «фабриках». Як показує практика, щойно особа отримує надбавку, її «наукова» діяльність припиняється. Ми маємо залишити в минулому гонитві за «дипломами» за виплату та повернути повагу до справжньої науки», – переконана Юлія Гришина.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що у 2026 році видатки на ці доплати оцінюють у 217 млн грн, а кількість отримувачів становить 2100 людей.

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«Законопроєкт пропонує скорочення видатків на доплати за науковий ступінь для визначених категорій осіб з одночасним спрямуванням вивільнених бюджетних ресурсів на збільшення видатків для підвищення заробітної плати педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам наукових установ і закладів освіти», – йдеться в пояснювальній записці.