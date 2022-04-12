Серед пластунів є багато захисників України і полеглих героїв

Українська скаутська організація «Пласт» відзначає 110 років заснування. Саме 12 квітня 110 років тому у приміщенні Академічної гімназії близько 40 пластунів склали першу пластову присягу. З цієї нагоди пластуни розпочали збір коштів для допомоги українським воїнам.

У вівторок, 12 квітня, у Львові вшанували пам’ять військових і пластунів на Личаківському цвинтарі. Там провели молебень біля монументу пластунам, що не зломили своїх присяг, та засновників «Пласту».

«Сьогодні вшановуємо пам’ять пластунів, які загинули у боротьбі за незалежну Україну у складі Української галицької армії, Української повстанської армії та Збройних сил України. Вічна пам’ять полеглим Героям», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Від початку війни «Пласт» у Львові працює як штаб гуманітарної допомоги та щоденно відправляє тонни продукти, медикаментів та амуніції військовим та мирним людям, які потерпають від бойових дій. У свою річницю «Пласт» оголосив про збір коштів для засобів захисту – аптечок, турнікетів, бандажів, шоломів, рацій, приладів бачення. Підтримати їхню благодійну ініціативу можна за цим посиланням.

«Ми розпочинаємо збір $300 000 до 110 річниці Пласту, щоб продовжувати виконувати місію – робити все для перемоги. 2000 воїнів очікують твоєї підтримки та допомоги!», – повідомили на сторінці організації.

Нагадаємо, 12 квітня 1912 року пластову присягу на вірність Україні вперше склали у Львові. Зараз «Пласт» існує у 24 країнах світу та в 108 населених пунктах в України.