Мешканці села Забороль планують збудувати нову церкву

Головна спеціалістка відділу охорони історико-культурної спадщини Рівненської ОВА Тетяна Бурченя заявила, що зруйнувавши церкву XVIII століття у селі Забороль, громада не порушила закону. Посадовиця зазначила, що храм не мав пам'яткоохоронного статусу. За словами Тетяни Бурченя, порушень закону також не побачили й у Рівненській окружній прокуратурі.

«Ця культова споруда не перебувала на державному обліку і громада села не порушила ніякого законодавства з охорони культурної спадщини. Попереднього звернення щодо взяття цієї церкви на облік, як об'єкта культурної спадщини на адресу управління культури не надходило ні від органів місцевого самоврядування, ні від будь-якої громадської організації, ні від науковців», – розповіла Тетяна Бурченя в ефірі «Українського радіо. Рівне».

Посадовиця вважає, що дослідники самі мають звертатися до відділу охорони пам'яток з пропозиціями взяти на облік об'єкти. Пропозиції можуть надсилати релігійні громади та органи місцевого самоврядування.

«Дослідники, наші науковці мають більш плідно працювати в цій галузі, досліджувати, збирати всю інформацію. Зробити подання на наше управління – ми готові все розглядати. У нас засідає, до речі, консультативна рада, яка складається з науковців, архітекторів, краєзнавців, які розглядають будь-яке подання і на підставі їхнього висновку управління культури бере на державний облік», – сказала Тетяна Бурченя.

На таку позицію відреагував історик Микола Бендюк, який першим 20 травня повідомив про руйнування храму у Заборолі.

«Управління культури Рівненської області вважає нормальним, коли знищується храм XVIII століття. Вони аргументують це тим, що це не була офіційно оформлена споруда як пам'ятка. А те, що вони мають оформляти й ставити на облік подібні унікальні споруди, у них навіть не закрадається будь-яке почуття провини! Вони не відділ зі збереження пам'яток, вони "Управління з похорону пам’яток Рівненської області"», – написав 28 травня Микола Бендюк.

Нагадаємо, що Храм Івана Хрестителя у Заборолі, що за приблизно 13 км від Рівного, був прикладом волинської архітектури. Його збудували 1762 року. Церква була у користуванні громади ПЦУ. Микола Бендюк розповів, що мешканці села бензопилами порізали стіни церкви. За його словами, після того, як територію храму розрівняли, на поверхні було видно фрагменти черепів та кісток. ZAXID.NET розповідав, що відомо про історію споруди.

Мешканці села Забороль заявляли, що планують збудувати новий храм, а старий розібрали, бо «стіни були трухляві». Крім цього, вони переконували, що не бачили кісток.