Рівненська громадська організація просить подовжити оренду землі на Гайдамацькій, 29

Громадській організації «Спілка учасників бойових дій та АТО «УВО» продовжили на десять років оренду приміщення по вулиці Гайдамацькій в Рівному. Представники спілки планують провести реконструкцію станції тепловодопостачання під реабілітаційний центр. Про це йдеться у проєкті рішення міськради від 27 січня.

Громадська організація отримала ділянку площею 3 140 м2 на вулиці Гайдамацькій в Рівному у грудні 2021 року, а в березні 2022 року уклала трирічний договір оренди із міською радою. У документі йшлося, що станцію тепловодопостачання реконструюють під реабілітаційний центр із 50-метровим басейном для бійців АТО, учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю та сімей загиблих. Проте за три роки до будівництва так і не дійшло. Керівник ГО Сергій Пандрак пояснив, що спілка втратила інвестора.

«Наша організація неприбуткова, тому ми могли провести реконструкцію лише з допомогою інвесторів. На заході України, зокрема у Рівному, немає жодного спортивно-реабілітаційного центру для ветеранів і людей з інвалідністю. Наш партнер довго чекав на отримання земельної ділянки, але через повномасштабну війну у 2022 році поніс великі збитки. Тепер ми шукаємо нового інвестора», – зазначив Сергій Пандрак.

За концепцією спілки, на місці колишньої станції тепловодопостачання мали звести девʼятиповерхову споруду із басейном і тренажерами, проте проєкт змінили на бюджетніший – тепер ідеться про двоповерхову будівлю зі збереженням басейну.

Під час засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування Сергій Пандрак просив продовжити оренду на десять років, аби все ж втілити проєкт у життя. За його словами, деякі інвестори уже погодилися вкласти гроші у реконструкцію. У пʼятницю, 14 березня 2025 року, на сесії міськради депутати підтримали рішення про продовження оренди.

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Додамо, що, згідно з даними аналітичної системи YouControl, ГО «Спілка учасників бойових дій та АТО «УВО» зареєстрована у 2015 році в Рівному. Її засновниками вказані Сергій Пандрак і Захар Казнодей.

63-річний Сергій Пандрак – учасник АТО, воював у складі батальойну «Айдар». Був членом політичної партії «ВО Батьківщина», депутатом Рівненської міської ради та членом міськвиконкому від молодіжного демократичного блоку ради. Нагороджений грамотами та подяками Кабміну за активну роботу з молоддю.

62-річний Захар Казнодей – учасник АТО, також воював у складі батальону «Айдар». У 2020 році балотувався у Рівненську міську та обласну ради 8-го скликання від політичної партії «Наш Край», але в жодній не отримав каденцію.