Рівненські правоохоронці провели 24 обшуки у підозрюваних

У Рівному правоохоронці викрили масштабну нарколаборотарію, яку організував 30-річний місцевий житель. Чоловік долучив до незаконного бізнесу десятьох спільників і їхній щомісячний прибуток становив близько 2 млн грн. Про це повідомили 2 жовтня у Нацполіції України.

За даними слідства, 30-річний рівнянин налагодив виробництво метамфетаміну в орендованих квартирі та гаражі. Чоловік залучив до справи ще десятьох жителів міста та області, кожен з яких мав свою зону відповідальності: закупка компонентів для виготовлення психотропу, виробництво, збут, пошук клієнтів, ведення бухгалтерії, розподіл грошей між усіма тощо.

Щомісяця ділки виготовляли до 16 000 доз метамфетаміну, а збували товар шляхом закладок, з рук у руки або відправляли поштою, ховаючи в різноманітні речі та продукти.

«На виробництві та збуті наркотиків вони заробляли до 2 млн грн щомісяця. Поліцейські затримали шістьох учасників групи, а також провели 24 обшуки й вилучили психотропи, компоненти для виготовлення наркотиків, обладнання, зброю, чорнові записи, гроші тощо. Вартість вилучених психотропів на “чорному” ринку сягає 1 млн грн», – зазначають у поліції.

Слідчі оголосили 11 зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Дев’ятьох підозрюваних взяли під варту із правом внесення застави від 300 до 454 тис. грн, одному обрали цілодобовий домашній арешт, а щодо ше одного спільника – триває розгляд. За скоєне наркоділкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.