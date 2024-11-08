Смертельна аварія сталася 3 серпня на вулиці Відінській в Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок 25-річному Олегу Ткачу за вчинення ДТП, внаслідок якої загинула пішохідка. Обвинуваченому призначили два роки умовного терміну. Крім того, він зобовʼязаний заплатити майже 8 тис. грн за проведення експертиз.

Як йдеться у вироку від 6 листопада, аварія сталася 3 серпня цього року на вулиці Відінській в Рівному. За даними слідства, 25-річний водій Renault Megane збив 85-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм пенсіонерка наступного дня померла в лікарні. Згідно з результатами експертизи, обвинувачений мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохідку.

Під час судового розгяду справи Олег Ткач щиро розкаявся і зазначив, що відшкодував моральну шкоду рідним потерпілої. Просив суворо його не карати й не позбавляти права керувати транспортними засобами, оскільки це безпосередньо повʼязано з його роботою.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Олега Ткача винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покрання й призначив два роки іспитового терміну. Обвинувачений також зобовʼязаний заплатити 7 951 грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.