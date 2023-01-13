Схему організував в'язень СІЗО, допомагали йому ще двоє ув'язнених цього ж закладу

Правоохоронці завершили розслідування справи банди з Рівненщини, яка працювала за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Зловмисники телефонували до жертв, повідомляли, що їхній родич начебто потрапив у аварію і просили терміново дати гроші на лікування. Таким чином вони виманили у рівнян близько 1,4 млн грн. Станом на момент завершення слідства 400 тис. грн вже повернули.

Про викриття злочинної групи поліція повідомляла ще в серпні 2022 року. Шахрайську схему налагодив ув’язнений Рівненського слідчого ізолятора. До справи чоловік залучив ще двох пособників – в’язнів з цього ж закладу, та двох виконавців на волі.

Організатор керував групою, шукав потерпілих, яким повідомляли про те, що їх рідні чи близькі «потрапили в ДТП» та треба передати кошти на лікування через «представників» медзакладів, а також розподіляв прибуток між учасниками групи.

Ув’язнені пособники вербували осіб, які виконували роль кур’єрів та координували їхні дії. Ті ж, своєю чергою, їздили за вказаними адресами та забирали у потерпілих гроші на «лікування рідних».

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 13 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

«Слідством встановлено дев'ять фактів такої протиправної діяльності угруповання, в ході якої злочинці заволоділи майже 1,4 млн грн. Близько 400 тис. грн вже відшкодовано. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що п'ятьом учасникам банди інкримінують порушення ч.2,3 і 4 ст. 190 ККУ (шахрайство у особливо великих розмірах) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами). Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.