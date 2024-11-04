Правоохоронці провели у підозрюваних обшуки, під час яких вилучили різну техніку

Рівненський міський суд виніс вирок трьом організаторам підпільного грального бізнесу. Обвинувачені орендували декілька приміщень у Рівному, облаштували їх необхідною технікою й проводили азартні ігри. За це їм призначили по 170 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 30 жовтня, Владислав та Юлія Малярові спільно з Юрієм Барсулем у період із 16 лютого по 20 грудня 2019 року відкрили у Рівному гральні заклади, де організовували азартні ігри. Обвинувачені маскували незаконну діяльність під виглядом проведення державної лотереї. За даними слідства, зловмисники орендували нежитлові приміщення, завісили їх банерами та рекламними плакатами «Лото Золото», встановили компʼютери, знайшли адміністраторів і касирів, після чого почали проводити підпільні ігри. Зароблені гроші ділили між собою.

Під час обшуків поліцейські вилучили у «бізнесменів» 86 моніторів, 68 системних блоків, жорсткі диски, мобільні телефони та відеореєстратори.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Владислава Малярова, Юлію Малярову та Юрія Барсуля винними в організації або проведенні азартних ігор без наявності відповідної ліцензії (ч.1 ст. 203-2 КК України) й призначив по 170 тис. грн штрафу кожному. Крім того, обвинувачені зобовїязані сплатити 43 945 грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.