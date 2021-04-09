У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій
Користувачі по всьому світу не могли зайти у свої акаунти, ще в частини були проблеми із завантаженням стрічки новин
У ніч на 9 квітня, в роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій. Про це повідомляє агенція Reuters.
Збій стався у роботі усіх платформ Facebook. Зокрема, йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.
У звітах користувачів було понад 112 тис. проблем на веб-сайті Facebook. Про проблеми також повідомили 101 тис. користувачів Instagram і 516 користувачів Whatsapp. Пік скарг вже минув, але вони досі продвожують приходити.
В основному скарги стосуються проблем із завантаженням стрічки новин.
За даними порталу Downdetector, що відстежує збої, складності з входом на сторінки соцмереж відчували користувачі з США, Канади, Чехії, Греції, Бразилії, Нової Зеландії, України і Россії.