У ніч на 9 квітня, в роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій. Про це повідомляє агенція Reuters.

Збій стався у роботі усіх платформ Facebook. Зокрема, йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.

У звітах користувачів було понад 112 тис. проблем на веб-сайті Facebook. Про проблеми також повідомили 101 тис. користувачів Instagram і 516 користувачів Whatsapp. Пік скарг вже минув, але вони досі продвожують приходити.

В основному скарги стосуються проблем із завантаженням стрічки новин.

За даними порталу Downdetector, що відстежує збої, складності з входом на сторінки соцмереж відчували користувачі з США, Канади, Чехії, Греції, Бразилії, Нової Зеландії, України і Россії.