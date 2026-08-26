Пожежа на території складу в Котовську

У ніч на середу, 26 серпня, дрони атакували один з найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries у Тамбовській області, там зайнялася масштабна пожежа. Також під удар потрапив один з ключових нафтопереробних заводів Росії, розташований у Ніжегородській області.

Про атаку місто Котовськ Тамбовської області Росії повідомили місцеві мешканці у соцмережах. Моніторингові канали повідомили, що під удар потрапив один з найбільших логістичних хабів Wildberries.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно масштабну пожежу на території складу, а також великий стовп диму, що здіймається в небо. За даними місцевих мешканців, у районі складу пролунали близько 10 вибухів, після чого спалахнула пожежа.

Згодом цю інформацію підтвердив губернатор регіону Євгєній Пєрвишов. За його словами, внаслідок атаки дронів зайнялася пожежа на понад 100 тис. м².

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Окрім Тамбовської області під удар дронів потрапила Ніжегородська. Місцеві мешканці повідомили, що у місті Кстово було чути вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу. За даними осінтерів Astra та Exilenova+, під атаку потрапив один з найбільших НПЗ Росії – «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез», розташований у Кстово.

На відео, поширених у мережі, видно масштабну пожежу на території НПЗ, а також сильне задимлення. Місцева влада наразі атаку на завод не коментувала.

Зазначимо, «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез» є одним з найбільших та найстаріших НПЗ у Росії з потужністю переробки до 17 млн т нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизель, авіапальне та мастильні матеріали, які активно використовують росіяни для ведення війни проти України. Значна частина продукції НПЗ йде на забезпечення Московського регіону.

Нагадамо, НПЗ у Кстово востаннє атакували дрони у липні 2026 року. Тоді, за попередніми даними, БпЛА уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6.