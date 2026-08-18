В аеропортах чоловіків затримують, щоб вони не потрапили на свої рейси

У Росії можуть діяти негласні обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Про випадки прихованої фільтрації на кордоні у вівторок, 18 серпня, повідомили у партизанському русі «Атеш».

За даними руху, подібні випадки фіксують у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. В «Атеш» стверджують, що отримали інформацію від своїх агентів серед працівників прикордонних служб та аеропортів. Чоловіків відповідного віку можуть направляти на додаткові перевірки навіть тоді, коли їхні документи є в порядку та жодних офіційних обмежень на виїзд у них немає.

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Прикордонники начебто отримали негласні вказівки не обмежувати виїзд усім чоловікам мобілізаційного віку, а затримувати лише певну частину пасажирів. Таким чином російська влада прагне не допустити паніки та розголосу на тлі заяв про відсутність планів щодо нової мобілізації.

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Затримання пасажирів можуть маскувати під звичайні процедури контролю. Зокрема, людей довше розпитують про мету поїздки, перевіряють особисті речі або повторно звіряють квитки та дані в базах. Після завершення посадки на літак пасажирам нібито повертають документи та дозволяють залишити аеропорт. При цьому жодних офіційних пояснень щодо причин недопуску до рейсу вони, як стверджується, не отримують.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія восени готується до нової хвилі мобілізації для продовження війни проти України. Йдеться про додатковий набір кількох сотень тисяч людей до кінця 2026 року. Ще стільки ж росіян Москва, за даними української сторони, планує мобілізувати у 2027 році. Паралельно Росія продовжує набір військових за контрактом