У Росії заявили, що постачатимуть газ через Україну у разі запуску «Північного потоку-2»
За 2020 рік транзит через Україну склав 55,8 млрд куб. м газу
Росія продовжить постачання російського газу через Україну поки діятимуть відповідні контакти. Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричевський, передають російські ЗМІ.
За його словами, у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну.
«Зараз контракт діє, а далі будуть переговори «Газпрому» і їх партнерів в Україні», — заявив він.
Він додав, що попри будівництво «Північного потоку-2», щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.
Як повідомляв ZAXID.NET, США не запроваджуватимуть санкцій щодо компанії-оператора «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій «відповідає національним інтересам» США.
Водночас 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компаній, пов’язаних з цим газогоном.
Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій щодо «Північного потоку-2», оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.