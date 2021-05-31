Газогін «Північний потік-2» готовий на 95%

Росія продовжить постачання російського газу через Україну поки діятимуть відповідні контакти. Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричевський, передають російські ЗМІ.

За його словами, у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну.

«Зараз контракт діє, а далі будуть переговори «Газпрому» і їх партнерів в Україні», — заявив він.

Він додав, що попри будівництво «Північного потоку-2», щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.

Як повідомляв ZAXID.NET, США не запроваджуватимуть санкцій щодо компанії-оператора «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій «відповідає національним інтересам» США.

Водночас 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компаній, пов’язаних з цим газогоном.

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій щодо «Північного потоку-2», оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.