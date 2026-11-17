Військово-транспортний літак Ан-12

У вівторок, 17 листопада, біля російського Кемерова розбився військово-транспортний літак Ан-12. Попередньо, загинули всі 17 людей на борту. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За попередніми даними, літак намагався здійснити аварійну посадку поблизу Кемерова. Він летів із Новосибірська до Канська з вантажем запчастин. Перед падінням екіпаж подав сигнал лиха. Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.

Літак упав у полі поблизу села Ягуново, приблизно за 5 км від аеродрому. За повідомленнями російських телеграм-каналів, усі 17 людей, які перебували на борту, загинули.

Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк повідомив про «авіаційну подію» у районі села Ягуново. За його словами, на місці працюють оперативні служби, а обставини аварії встановлюють уповноважені відомства.

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