У Росії статтю президента РФ Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців» включили як одну з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями під час військово-політичної підготовки.

Таке розпорядження віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на джерело у військовому відомстві.

За словами співрозмовника видання, «через велике число військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі».

При цьому ключова теза статті про «єдність українського, білоруського та російського народів» нібито «розділяється всіма російськими військовослужбовцями». Тому статтю додали до переліку «обов’язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки».

Співрозмовник видання також вважає, що наведені в статті «історичні факти» вимагають «більш докладного вивчення».

Як інформував ZAXID.NET, президент РФ Володимир Путін раніше цього тижня написав статтю про історію України, в якій «пояснив» власні слова про те, що «українці та росіяни – це один народ». По суті стаття є компіляцією сучасних стереотипів та візій російського політикуму на історію міждержавних відносин. Центральною ідеєю тексту є обстоювання пропагандистської тези про «єдиний народ», який, мовляв, споконвіку існував в триєдності «великоросів, білоросів і малоросів», який «намагалися розтягнути і роздрібнити», зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини, а у новітній період – силами європейських держав та США.

Крім того, президент держави-агресора написав, що в СРСР кордони між республіками мали умовний характер, але в 1991 році всі ці території та люди, які там жили, – опинилися за кордоном.

Путін заявив, що «кілька місяців» розмірковував над статтею, а до її написання його спонукав той факт, що нібито мільйони українців хочуть «відновлення відносин із Росією», але нинішня влада їм цього не дає зробити.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Росія діє не як «брат», хоч Кремль і називає українців братським народом. А ще він поскаржився: мовляв, Путін знайшов час написати статтю, але не знайшов часу для зустрічі із Зеленським.