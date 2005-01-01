У Росії згідно з таємним указом почали знищувати важливі документи про репресії в СРСР

Відповідно до засекреченого наказу від 2014 року в Росії проводиться знищення архівних облікових карток про репресії в СРСР. Цю інформацію повідомив директор музею історії ГУЛАГу Роман Романов, який написав лист до радника президента Росії Михайла Федотова з закликом вплинути на ситуацію.

Як пише російська газета «КоммерсантЪ», навесні 2018 року дослідник Сергій Прудовський попросив в управлінні міністерства внутрішніх справ (УВС) у Магаданській області документи щодо висланого репресованого селянина Федора Чазова, однак, там відповіли, що його особисту справу «було знищено ще в 1955 році згідно з наказом тих років», а архівну картку знищили за наказом від 12 лютого 2014 року «Про затвердження настанови з ведення та використання централізованих оперативно-довідкових, криміналістичних та розшукових обліків, що формуються на базі органів внутрішніх справ РФ». Документ затвердила низка російських міністерств і відомств.

Прудовський повідомив про випадок працівників музею, які, в свою чергу, стривожилися, що інформацію про перебування засуджених у системі ГУЛАГу може бути повністю втрачено.

Також відомий ще один схожий випадок. У 2014 році мешканка Московської області Ніна Трушина звернулася в те саме УМВС з метою пошуку родича, якого в 1939 році вислали в Магаданську область, однак, їй відповіли, що його облікова картка відкладена на знищення згідно зі службовим наказом. Жінка звернулася до верховного суду, стверджуючи, що наказ стосується її прав, але не був офіційно опублікований. Суд позов не задовольнив і пояснив, що наказ містить службову інформацію і, відповідно до законодавства, не повинен публікуватися.

Директор музею історії ГУЛАГу стверджує, що в кримінальній справі містилася дата засудження і відомості про вирок, в той час як в архівних картках зберігаються ПІБ, рік і місце народження, а також пересування ув’язненого між таборами і дата його звільнення. Якщо ув’язненого звільняли, то його справу знищували, а картку передавали на безстрокове зберігання в МВС. Якщо людина помирала, то її особисту справу зберігали в державних архівах або ФСБ.

Радник президента Росії Михайло Федотов у відповідь на лист пообіцяв вивчити проблему і захистити архівні матеріали, які «містять важливу історичну інформацію».