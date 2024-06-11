46-річного колаборанта розстріляли біля його будинку у Бєлгородській області

У московській лікарні помер колишній міський голова Куп’янська Харківської області, підозрюваний у державній зраді Геннадій Мацегора. У п’ятницю, 7 червня, на 46-річного колаборанта скоїли замах. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на повідомлення його матері.

За даними російського Telegram-каналу Mash, зрадник помер у понеділок, 10 червня, не приходячи до тями. Цю інформацію також підтвердив представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

«За наявними даними, інформація підтверджується», – повідомив Андрій Юсов.

Зазначимо, що раніше ГУР повідомляло, що у п’ятницю, 7 червня, у місті Старий Оскол Бєлгородської області (Росія) на зрадника України Геннадія Мацегору скоїли замах. Але подробиць події ГУР не розголошувало. У той же день російські ЗМІ повідомили, що Мацегору розстріляли біля його будинку.

Що відомо про Геннадія Мацегору

У 2010 році Геннадія Мацегору обрали депутатом до Куп’янської міської ради від «Партії Регіонів». У 2015 році був обраний до Харківської обласної ради від партії «Відродження». У 2020 році був обраний Куп’янський міським головою від наразі забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя».

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мацегору добровільно пішов на співпрацю з окупантами. 27 лютого 2022 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Геннадію Мацегорі оголосили підозру у державній зраді. За даними Офісу Генерального прокурора, наприкінці лютого 2022 року міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора не лише здав місто росіянам, а й забезпечував їх транспортом, житлом та їжею. У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації.

Зазначимо, що Геннадій Мацегора публічно зізнавався у добровільній здачі міста росіянам. Він записав відео, в якому пояснив, що нібито боявся бойових дій на території міста.

Після того як ЗСУ звільнили Купʼянськ, Мацегора утік з росіянами до Бєлгородської області у вересні 2022 року.