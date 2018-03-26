У російському Кемерово через пожежу в торговому центрі загинули 48 людей, з них 9 дітей

Пожежа в кемеровському торговому центрі стала четвертою найбільшою за кількістю жертв У Росії за останні роки'

Пожежу у торговому центрі «Зимняя вишня» у російському місті Кемерово ліквідували, повідомила агенція «Интерфакс» з посиланням на рятувальників. Кількість загиблих зросла до 48, повідомила агенція РИА Новости з посиланням на представника оперативного штабу, що працює на місці пожежі.

Оновлено. Пізніше стало відомо про 55 загиблих.

За словами заступника начальника Головного управління МНС РФ по Кемеровській області Євгена Дедюхіна, понад 500 людей ведуть роботи з ліквідації наслідків пожежі, йде проливання будівлі та розбір завалів. Всього під час гасіння пожежі було задіяно 104 одиниці техніки.

Також Дедюхін повідомив, що наразі загиблими у пожежі вважаються 9 дітей.

Причиною пожежі у ТЦ в Кемерово може бути несправна електропроводка. «Фахівці вже почали вивчати можливі версії події. Найбільш ймовірними на початковому етапі вважають порушення при монтажі та обслуговуванні електромереж в будівлі торгового центру. Вони могли не витримати підвищеного навантаження і, можливо, не мали високого ступеня захисту від перепадів напруги», – наголосили у регіональних службах технічного нагляду.

«Версія підпалу також буде розглянута, проте пріоритетною вона поки не є. Також буде вивчено стан протипожежної системи будівлі, включаючи сигналізацію, датчики диму, протипожежне обладнання та стан шляхів евакуації», — наголосили у відомстві.

Перед цим віце-губернатор області Володимир Чернов заявив, що пожежа почалася в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

«Попередня версія — що у когось з дітлахів була запальничка, попередня версія — у батутній кімнаті займання почалося з поролону в батутному басейні, який спалахнув, як порох», — сказав він.

Пожежа в чотириповерховому торговому центрі «Зимняя вишня» в Кемерово сталася в неділю. При її виникненні пожежна тривога не спрацювала.

За кількістю жертв кемеровська пожежа – одна з чотирьох найбільших за 100 років у Росії поряд з пожежами в самарському управлінні внутрішніх справ (1999- рік, 57 жертв), в будинку для літніх людей в станиці Камишевська в Краснодарському краї (2007, 63 жертви) і в клубі «Хромая лошадь» в Пермі (2009, 153 жертви).