Олександра Іщенка звинувачували за двома статтями російського Кримінального кодексу

У російському полоні помер 55-річний захисник з полку «Азов» Олександр Іщенко. Останній рік українця утримували у СІЗО в Ростові-на-Дону. Про загибель військового повідомила російська «Медиазона».

Як зазначає «Медиазона», про те, що захисник помер, стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, у якому відбувається так званий суд над військовим та ще 23 захопленими українцями. Втім, документів, які підтверджують смерть захисника, СІЗО нібито не встигло надати суду. Росіяни також не назвали дату та причину смерті військового.

Зазначимо, що у вівторок, 30 липня, про загибель Олександра Іщенка написала його донька Крістіна. У «сторіз», яку дівчина опублікувала в Instagram, йшлося про те, що Олександра немає у живих вже дев’ять днів.

«9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекай на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас», – написала донька Олександра.

Олександр Іщенко у суді в Ростові-на-Дону у листопаді 2023 року. Фото Алєксандра Астахова / Медиазона

Як повідомляє маріупольська міська рада, до повномасштабного вторгнення Олександр працював моряком. Після 24 лютого 2022 року він долучився до полку «Азов» та став військовим водієм. Навесні 2022 року Олександр разом із 23 українцями потрапив до російського полону. Протягом року його утримували у СІЗО в окупованому Донецьку, а згодом у Ростові-на-Дону. Про те, що «азовець» потрапив у полон, його родина дізналась з фотографій у ЗМІ.

Публікація доньки Олександра Іщенка у Instagram

У червні 2023 росіяни розпочали так званий суд над Олександром та іншими українцями, яких окупанти захопили у полон. Олександра Іщенка звинувачували за двома статтями Кримінального кодексу Росії – участь у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади. Як зазначає «Медиазона», серед тих, кого судять у Росії, дев’ятеро жінок, які працювали кухарками.