Дрогобицький суд, який виніс вирок за зберігання зброї

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним у незаконному зберіганні зброї сапера ДСНС Богдана С., але звільнив від покарання, призначивши йому рік іспитового терміну. Крім цього, суд конфіскував всю зброю, яку дрогобичанин зберігав вдома, і передав 125-й окремій бригаді Територіальної оборони.

За матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, Богдан. С. влітку 2014 року був кулеметником добровольчого батальйону та виконував бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. У той час він придбав зброю та боєприпаси й привіз додому у Дрогобич. Богдан С. зберігав арсенал до 21 вересня 2024 року.

Під час обшуків поліцейські конфіскували у Богдана С. таку зброю:

оборонну осколкову ручну гранату Ф-1, п'ять ручних гранат УЗРГМ-2 та одну УЗРГМ, дві ручні гранати РГД-33;

шість корпусів осколкових оборонних гранат Ф-1, два корпуси ручної гранати РПГ-40, два корпуси осколкової наступальної ручної гранати РГН;

472 саморобні пістолетні патрони різного калібру, п'ять саморобних патронів калібру 7,62 мм, 567 патронів до автоматів Калашникова АК-74,

два патрони для великокаліберних гвинтівок, 11 саморобних патронів калібру до револьвера Наган, 328 саморобних револьверних патронів калібру 7,62 мм,

211 патронів до гвинтівки Мосіна;

обріз одноствольної мисливської рушниці «ИЖ-К»;

вибухові речовини на основі гексогену, дистилятної нафтової оливи, порошкоподібного алюмінію;

тротил;

п'ять гранатометних пострілів RLV-HEF;

багнет-ніж до автомата Калашникова та нескладний ніж Glock.

Під час судових засідань Богдан С. повністю визнав провину. Він розповів, що з 2014 року був добровольцем та захищав Луганський аеропорт. За словами дрогобичанина, він вирішив зробити запас зброї для можливої оборони свого міста та вулиці.

Зазначимо, що обвинувачений працює сапером спеціального центру швидкого реагування ДСНС і має звання майстер-сержант цивільного захисту. «Працюючи в ДСНС, він знав, як правильно зберігати боєприпаси, щоб вони не були небезпечними. Зберігав їх у розібраному вигляді, в сейфі в господарській будівлі на території свого домогосподарства. Не мав жодного наміру їх продавати, а перевіз і зберігав суто з метою оборони від Росії», – йдеться у вироку.

Суддя Зоряна Павлів визнала винним Богдана С. у незаконному зберіганні зброї (ч. 1, ч. 2 ст. 263 ККУ) та призначила йому рік іспитового терміну. Він також має сплатити понад 90 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.