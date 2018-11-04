У Самборі 19-річний водій в’їхав в електроопору, унаслідок чого авто перекинулось

Унаслідок аварії постраждав 17-річний хлопець

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:437130

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У Самборі 19-річний водій в’їхав в електроопору, унаслідок чого авто перекинулось
фото очевидців
Водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в'їхав у електроопору

У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:50 у Самборі на вул. Івана Франка, 29 трапилась ДТП. 19-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в'їхав у електроопору. Унаслідок цього авто перекинулось.

Унаслідок аварії постраждав 17-річний пасажир автомобіля

Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, 19-річний самбірчанин керував авто Ford Mondeo. Він вчинив ДТП, не впоравшись із керуванням. Унаслідок аварії постраждав 17-річний пасажир автомобіля, якого госпіталізували у Самбірську ЦРЛ з діагнозом черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, множинні садна обличчя.

Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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