У Самборі 19-річний водій в’їхав в електроопору, унаслідок чого авто перекинулось

Водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в'їхав у електроопору

У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:50 у Самборі на вул. Івана Франка, 29 трапилась ДТП. 19-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в'їхав у електроопору. Унаслідок цього авто перекинулось.

Унаслідок аварії постраждав 17-річний пасажир автомобіля

Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, 19-річний самбірчанин керував авто Ford Mondeo. Він вчинив ДТП, не впоравшись із керуванням. Унаслідок аварії постраждав 17-річний пасажир автомобіля, якого госпіталізували у Самбірську ЦРЛ з діагнозом черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, множинні садна обличчя.

Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.