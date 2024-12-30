Пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм правоохоронці вилучили

У Самборі на Львівщині двоє малолітніх дітей знайшли у коморі бабусі пневматичну гвинтівку – через випадковий постріл 4-річна дівчинка потрапила у лікарню з пораненням голови. Наразі загрози її життю немає, обставини цього випадку встановлює поліція.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 30 грудня, випадок трапився два дні тому, 28 грудня у Самборі. Двоє малолітніх дітей – 6-річний хлопчик та його двоюрідна сестра віком 4 роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів – загрози життю дитини немає.

Зброю, пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.