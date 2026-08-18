У Самборі новий секретар міськради та виконком

У Самборі на Львівщині після відсторонення Юрія Гамара від посади міського голови обрали нового секретаря ради, який виконує обов’язки мера, та повністю оновили склад виконавчого комітету міської ради. 60-річний Юрій Гамар позбувся посади мера у червні цього року через корупційний скандал, пов’язаний із недостовірним декларуванням. Він приховав у декларації новий кросовер Audi Q7.

На позачерговому засіданні Самбірської міської ради 16 липня депутати ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень тодішнього секретаря міської ради Олега Онищука. Під час таємного голосування новим сектретарем міськради обрали депутата двох скликань від НРУ Зіновія Рівняка, який виконує обов’язки міського голови.

6 серпня самбірські депутати відправили у відставку старий склад виконкому і призначили новий.

За словами депутата Самбірської міськради від Української Галицької партії, голови Ради підприємців міста Ярослава Стародуба склад міськвиконкому оновився на 100%.

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«Прийшла нова команда. Є новий виконувач обов’язків мера, він запропонував склад виконкому. Провели вже друге засідання виконкому. Місто має жити. Він має опиратися на тих людей, яким довіряє», – сказав Ярослав Стародуб ZAXID.NET.

Новий сектретар Самбірської міськради, який виконує обов’язки мера, Зіновій Рівняк є ветераном ЗСУ, воював у складі 103 бригади ТрО, але був звільнений із військової служби за станом здоров'я. До обрання на посаду секретаря міської ради займався підприємницькою, громадською та волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, Юрія Гамара відсторонили від посади мера Самбора в червні цього року. 3 червня 2026 року апеляційна палата ВАКС підтвердила рішення суду про цивільну конфіскацію кросовера Audi Q7, яким користувався мер Самбора Юрій Гамар, хоча авто було записане на його дочку. Цим рішенням було визнано актив необґрунтованим. Правоохоронці стверджують, що у Юрія Гамара та членів його сім’ї не було законних доходів для купівлі цього авто.