Суд задовольнив клопотання слідчих

Самбірський міськрайонний суд повторно надав дозвіл на затримання директора приватного підприємства «Вест Білдер», якого підозрюють у привласнені понад 1,1 млн грн під час ремонту об’єктів водопостачання. Оскільки посадовець зник і був оголошений у розшук, його планують примусово доставити на засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Першими на цю ухвалу звернули увагу Lviv.media.

Ще у 2022 році комунальне підприємство «Самбірське виробниче управління водоспровідно-каналізаційного господарства» уклало з ПП «Вест Білдер» дві угоди на капітальний ремонт трьох свердловин. Перший договір вартістю 811 тис. грн підписали в травні без проведення відкритих торгів та поза системою прозорих закупівель, а другий, майже на 345 тис. грн, у грудні. Підрядник зобов’язувався провести монтаж насосного обладнання, прокласти кабельні мережі та здійснити інші роботи. Втім, за дании слідчих, жодне із запланованих завдань виконано не було. Попри це, керівник компанії Василь Яник склав три фіктивні акти про повне виконання робіт на суму понад 1,1 млн грн. Документи без належної перевірки погодили представник водоканалу та інженер з технічного нагляду.

Коли правоохоронці звернулися до керівництва «Вест Білдер» із вимогою надати робочу документацію, директор заявив, що всі папери безповоротно втрачено під час переїзду в інше приміщення, хоча й запевняв у готовності співпрацювати зі слідством. У липні 2025 року правоохоронці підготували посадовцю підозру в службовому підроблені та заволодінні майном у особливо великих розмірах. Однак вручити її особисто не вдалося, чоловік ігнорував виклики до поліції, а за місцем проживання працівники ЖКГ його не знайшли.

З кінця липня 2025 року його місцеперебування залишається невідомим, а в серпні того ж року підозрюваного офіційно оголосили у розшук. У квітні 2026 року суд уперше дав дозвіл на затримання фігуранта, проте знайти його знову не змогли. Оскільки розшук триває, 9 жовтня суд видав повторну ухвалу на затримання директора «Вест Білдер», яка діятиме впродовж шести місяців.