Мотоцикліст врізався в дерево і загинув

У ніч на середу, 2 вересня, у селі Замок колишнього Жовківського району на Львівщині 16-річний мотоцикліст врізався в дерево і загинув.

За даними поліції, ДТП сталася близько 01:20 ночі. 16-річний водій мотоцикла Kovi JNR 250 не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм неповнолітній мотоцикліст загинув на місці.

Ще одна ДТП сталася 1 вересня близько 21:50 на автодорозі «Радехів-Стремільче» поблизу села Кустин Шептицького району.

17-річний водій мотоцикла Kawasaki Ninja 400, житель району, здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував 17-річний мешканець Шептицького району.

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Унаслідок ДТП водій та 17-річний пасажир мотоцикла, а також 17-річна пасажирка квадроцикла – усі жителі Шептицького району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Їхні діагнози уточнюють.