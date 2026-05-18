Збори провели в селі Сербичани Сокирянської громади

У селі Сербичани Сокирянської громади 17 травня провели двоє зборів – за перехід до ПЦУ та за залишення в УПЦ МП. Про проведення першого зібранння повідомив у фейсбуці капелан ПЦУ Роман Грищук. У коментарі «Суспільне. Чернівці» староста села Сербичани Михайло Братушко розповів, що того ж дня відбулися збори щодо залишення в УПЦ МП.

Роман Грищук зазначив, що збори проводили для релігійної громади храму архістратига Михаїла в Сербичанах. Зібрання відбулося біля стели загиблих захисників села. За перехід до ПЦУ проголосували 104 присутніх. На місці також була поліція, оскільки на збори прийшли священники УПЦ МП разом з прихильниками. За словами Романа Грищука, вони намагалися зірвати голосування.

Староста села Михайло Братушко розповів «Суспільне. Чернівці», що того ж дня за збереження Московського патріархату в храмі архістратига Михаїла проголосували майже 400 людей.

У коментарі ZAXID.NET Роман Грищук додав, що представники УПЦ МП привезли на збори багато людей і священників, які не є жителями цього села. Однак голосування за перехід до УПЦ все одно відбулося з результатом – 104 голоси «за».

«Люди у цій частині Буковини є під дуже сильним впливом УПЦ МП. А ця частина духовенства України вважає за потрібне не помічати, що йде війна. До церкви фактично ходить 20–30 людей з цілого села, а на збори священнослужителі УПЦ МП привезли кілька сотень з усього Дністровського району», – розповів капелан.

Він додав, що після зборів подаватиме на реєстрацію релігійної громади храму архістратига Михаїла у межах Православної церкви України. Для цього вже збирають необхідні документи:

статут релігійної громади у чотирьох екземплярах;

заяву на ім'я голови обласної адміністрації;

протокол зборів парафіян;

список щонайменше десяти засновників релігійної громади;

документ про право власності чи користування приміщенням.

Ці документи потрібні, щоб рішення про перехід внесли до єдиного держреєстру. Згідно з законом, звернення розглядають до трьох місяців. Якщо мешканці вважають, що були порушення, вони можуть звернутися до поліції чи оскаржувати результати голосування в суді.