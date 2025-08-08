Нападник проник у будинок уночі, коли його мешканці спали

У ніч проти п’ятниці, 8 серпня у селі Кружики Новокалинівської громади на Самбірщині 21-річний нападник заліз у чужий будинок, де вбив пенсіонерку та поранив її 45-річного сина, коли вони спали.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент стався близько 4:00 ночі. Нападник зайшов у будинок через незачинені вхідні двері та завдав удари ножем 67-річній мешканці та її 45-річному синові. У результаті жінка загинула, а постраждалого сина госпіталізували. Його стан медики оцінюють як стабільний.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 21-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, його затримали. На момент вбивства він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбистві та замаху на вбиство (ч.1 ст.115 та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 ККУ). Йому загрожує довічне позбавлення волі. За даними ZAXID.NET, зухвале вбивство сталося у селі Кружики Самбірського району.