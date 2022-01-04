За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, юнаку загрожує до шести років за гратами

У селі Самари на Волині 17-річний юнак обікрав школу та аптеку. З навчального закладу хлопець викрав 3 тис. грн, які були в сейфі у директора. Наступного дня він проник в приміщення місцевої аптеки та забрав звідти 10 тис. грн. Хлопцеві інкримінують крадіжку, поєднану з проникненням у житло, яка передбачає від трьох до шести років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, у новорічну ніч юнак пошкодив вхідні двері аптеки в селі Самари Ковельського району та викрав звідти 10 тис. грн. Вже згодом співробітники кримінальної поліції виявили крадія. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що це не перша крадіжка, яку вчинив цей юнак. Виявилось, що 30 грудня хлопець через вікно проник у приміщення місцевої школи. Там він зламав двері до кабінету директора та викрав із його сейфа 3 тис. грн.

Крадіжку в аптеці хлопець вчинив у новорічну ніч

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3. ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до шести років.