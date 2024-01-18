Пожежники загасили вогонь за півгодини

У селі Сторожниця, поблизу Ужгорода, сталася пожежа в одному з житлових будинків. Під час гасіння вогню у спальні рятувальники виявили тіло 62-річного господаря будинку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 18 січня, рятувальників викликали мешканці вулиці Тарнівецької у Сторожниці, які побачили, що горить кімната і кухня сусіднього будинку.

Люди знали, що всередині має знаходитися господар, але через сильне полум’я не ризикнули зайти

«Люди знали, що всередині має знаходитися господар, але через сильне полум’я не ризикнули зайти. Рятувальники з Ужгорода, що прибули за викликом, через півгодини ліквідували загорання на площі 60 м2», – інформують в ДСНС.

Тіло власника будинку виявили у спальні

У спальні будинку пожежники виявили тіло власника 1962 року народження. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.