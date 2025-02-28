За рішенням суду, нападник перебуває під вартою

Поліцейські затримали 30-річного мешканця села Містки Пустомитівської громади на Львівщині, який вчинив бійку із 61-річним односельцем та завдав тому тяжких травм.

Як повідомили в п’ятницю, 28 лютого, у поліції Львівщини, 25 лютого між 61-річним та 30-річним мешканцями села виник побутовий конфлікт, під час якого молодший завдав старшому ударів у груди та живіт. У результаті постраждалий із важкими травмами опинився в лікарні, а нападника затримала поліція. За даними ZAXID.NET, бійка сталася в селі Містки Пустомитівської громади.

Винуватцю повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1 ст.121 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.