Щороку на одному і тому ж місці на річці Совиця масово гине риба

У селищі Лужани масово загинула риба у річці Совиця, яка є лівою притокою Пруту. Місцеві жителі звинувачують у цьому Лужанський спиртовий завод. У коментарі ZAXID.NET в Державній екоінспекції Карпатського округу підтвердили, що щороку в одному і тому ж місці масово гине риба. Наразі у річці відібрали проби води, а поліція Буковини розпочала розслідування.

Рибоохоронний патруль Буковини 3 липня зафіксував масовий мор риби на річці Совиця. Інспектори виявили мертвими 179 щук, 127 окунів та 51 сріблястого карася. Завдані рибному господарству України збитки склали понад 1,1 млн грн. На місце викликали поліцію.

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Раніше жителі селища Лужани скаржилися на стійкий хімічний сморід та специфічний білий осад на дні водойми. Вони пов’язують забруднення із роботою Лужанського спиртзаводу, пише видання «С4».

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У січні цього року Лужанський спиртзавод відрізали від міської каналізації Чернівців. Підприємство без очистки та фільтрації скидало в загальну каналізацію токсичні відходи – барду. Через це у місті був постійний стійкий сморід. Працівники водоканалу виявили незаконну врізку в мережу та разом з поліцейськими перекрили її.

За словами активістів, після цього інциденту відходи зі спиртзаводу почали зливати прямо в річку. «Нас запевнили, що спиртзавод робить очисні споруди, що роблять випарки, що такого більше не буде. Зараз ми прийшли та побачили, що вони спустили не з тих труб, з яких спускали. Вони спустили з основної труби, з якої мала вийти вода на охолодження», – зазначила активістка, жителька Лужан Марія Жезномірська.

У поліції Чернівецької області для ZAXID.NET підтвердили, що розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод. Правоохоронці встановлюють, що могло спричинити загибель риби.

Заступник начальника Держекоінспекції Карпатського округу Андрій Кухарук у коментарі ZAXID.NET також розповів, що на місце виїжджали лаборанти та відбирали проби води.

«Проби взяли у трьох місцях – вище по течії, безпосередньо в місці загибелі риби та нижче по течії. Результати аналізів будуть у п’ятницю, 10 липня. Кожного року стається така ситуація, що гине риба. І постійно ми з цим підприємством маємо соціальну напругу, мешканці незадоволені», – розповів Андрій Кухарук. За словами посадовця, після результатів лабораторних досліджень вони зможуть визначити точну причину загибелі риби.

ZAXID.NET зателефонував в Лужанський спиртзавод за номером, який зазначений в YouControl. Трубку підняв чоловік, який не представився, однак підтвердив, що він з підприємства. Він прокоментував, що звинувачення щодо причетності заводу до масового мору риби – неправда, а риба загинула через високу температуру води в річці під час спекотної погоди.