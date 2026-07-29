Компанія Philip Morris є однією з найбільших американських інвесторів в Україні

Під час обговорення у США законопроєкту сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії сенаторка Джин Шахін як приклад російської агресії згадала атаки на американський бізнес в Україні. Йдеться про удар по харківській фабриці Philip Morris. Про це пише «Цензор.Нет» з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Під час свого виступу Джин Шахін наголосила, що Росія тривалий час цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, тим самим намагаючись зламати волю українців, а також завдає ударів по американських компаніях, які продовжують працювати в Україні. Зокрема, під час промови вона продемонструвала світлини харківської фабрики Philip Morris, яка постраждала внаслідок російської атаки.

«Це рятувальник на фабриці Philip Morris у Харкові. Вони атакували Coca-Cola, Cargill, Mondelēz та інші американські компанії, які стали об'єктами цілеспрямованих ударів», – зазначила Джин Шахін.

За її словами, під час особистих зустрічей із представниками американського бізнесу, який продовжує працювати в Україні, вони висловили переконання, що російські атаки по їхніх підприємствах були навмисними. Джин Шахін додала, що економічний тиск є єдиною мовою, яку розуміє Кремль, тому Конгрес повинен підтримати законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії та Ірану.

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«Президент Зеленський підтримує цей законопроєкт. Усе, що скорочує доходи Росії, зменшує її здатність продовжувати війну проти України», – наголосила Джин Шахін, закликавши колег підтримати документ двопартійним голосуванням.

Під час виступу сенаторка показала фото зруйнованої після російського удару харківської фабрики Philip Morris. На її думку, цей приклад свідчить про те, що російська агресія спрямована не лише проти цивільної інфраструктури України, а й проти міжнародного бізнесу, який продовжує працювати в країні.

Що відомо про Philip Morris в Україні

Компанія Philip Morris вийшла на український ринок у 1994 році та є одним з найбільших американських інвесторів в Україні. Загальний обсяг інвестицій компанії в українську економіку за понад 30 років перевищив 750 млн доларів. У 2024 році вона запустила виробництво у Львівській області, інвестувавши 30 млн доларів та створивши 250 робочих місць. Зокрема, у першому півріччі компанія сплатила 31,7 млрд грн податків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року виробництво Philip Morris у Харкові не відновило роботу. Водночас компанія неодноразово зазнавала збитків через російські атаки. У ніч на 8 липня 2026 року російський удар повністю знищив склад готової продукції Philip Morris у Києві. Це вже четвертий удар по інфраструктурі компанії, який постраждав внаслідок російських ударів від початку повномасштабного вторгнення.