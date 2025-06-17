Під історичною будівлею збудували підземний торгівельно-розважальний центр

У кварталі історичної забудови в стилі шикумень в Шанхаї роботи допомогли перемістити будинок площею понад 4 тис. м2 і вагою понад 7 тис. тонн. Про це повідомляє місцева влада на своєму сайті.

Потреба перемістити історичний комплекс виникла через те, що в кварталі велося будівництво підземного трирівневого простору із закладами культури, розваг і торгівлі. Будівельна техніка могла пошкодити будівлі, яким поза сто років.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Щодня 432 міні-роботи переносили цегляно-дерев’яні будівлі приблизно на 10 метрів. Ними можна було керувати дистанційно, а розмір механізмів дозволяє їм проходити крізь вузькі отвори.

Також в процесі підготовки до перенесення будинку використали інші технології, зокрема 3D-моделювання і лазерне сканування, що дозволило створити точні тривимірні плани й уникнути зіткнень з іншими конструкціями.

Оновлений комплекс об’єднає збережену історичну забудову з сучасною підземною інфраструктурою. 7 червня ті ж міні-роботи повернули будівлю в стилі шикумень на її історичне місце.