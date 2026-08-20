Продана ділянка розташована на вул. Св. Петра і Павла в місті Сокаль

Сокальська міська рада продала земельну ділянку комерційного призначення неподалік центру Сокаля за 1,16 млн грн. Ділянку викупила компанія з Львівщини «Смарт Інсепшн», яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті.

Йдеться про ділянку площею 0,06 га на вул. Св. Петра і Павла у місті Сокаль. Ділянку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На продаж її виставили 8 липня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 938 тис. грн. Торги провели 7 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Володимир Когут та ТОВ «Смарт Інсепшин». Остання запропонувала 1,16 млн грн і перемогла. Невдовзі Сокальська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу.

До слова, цю ділянку вдалося продати з другої спроби. Попередньо аукціон, який проводили на початку липня, не відбувся. Участь тоді взяв єдиний учасник торгів – вже згаданий підприємець Володимир Когут. Продана ділянка розташована в неподалік центру міста. У пішій доступності звідти – заклади освіти, медичні установи, комерційні будівлі та інша міська інфраструктура.

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Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Інсепшн» зареєстроване у місті Шептицький на Львівщині у 2014 році. Засновниками компанії є приватне підприємство «Центр зв’язку “Граф”» із часткою 92,7% та Назарій Білобран з часткою 7,22%. Останній також є кінцевим бенефіціаром та керівником. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Статутний капітал компанії – 5,5 млн грн.