Таїсія Повалій втекла до Росії після Революції Гідності

Вищий антикорупційний суд стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі. Проти співачки, яка живе в Росії, застосували санкції, які передбачають приватизацію її майна, повідомили у пресслужбі ВАКС у середу, 23 жовтня.

22 жовтня колегія суддів ВАКС задовольнила позов міністерства юстиції проти колишньої народної артистки Таїсії Повалій та застосувала до неї санкційні обмеження. Рішенням суду майно співачки на території України стягнули у дохід держави.

Зокрема, у Таїсії Повалій конфіскували:

автомобіль BMW;

пневматичну зброю та еластичні набої до неї;

майнові права на музику та слова до дев’ятьох творів співачки: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

У пресслужбі ВАКС додали, що у дохід держави стягнули активи, до яких може прямо чи опосередковано причетна Повалій:

сім земельних ділянок на Київщині загальною площею 9,3 га;

житловий будинок на 442,8 м²;

домоволодіння площею 101 м²;

ще одне авто BMW Х5;

три одиниці пневматичного озброєння та мисливської зброї.

Нагадаємо, у лютому 2024 року 59-річній Таїсії Повалій заочно повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу:

ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність);

ст. 436 ККУ (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України).

Співачку, яка виїхала до Росії після Революції Гідності, звинувачують у публічній підтримці окупантів та отриманні російського громадянства. Крім того, правоохоронці зафіксували спроби дискредитації українських захисників з боку Повалій та її виступи у тимчасово окупованому Луганську у 2023 році.

Нагадаємо, Таїсія Повалій – 59-річна уродженка Київської області, поп-співачка та колишня народна артистка України – цього звання її позбавили у 2015 році. Повалій була народною депутаткою від «Партії регіонів» Віктора Януковича, а в 2014 році у складі проросійської групи депутатів «За мир та стабільність» відвідала Держдуму Росії. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України. З 2022 року перебуває під санкціями РНБО.