П'ять фігурантів справи про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами отримали підозри

Національне антикорупційне бюро оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для Збройних сил України під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт. Про це у середу, 2 квітня, повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років харчування українських військових забезпечували через закупівлю так званих комплектів продуктів. Їх замовляли за через затверджений каталог, який налічував 409 позицій. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Своєю чергою постачальники продуктів цим користувались та маніпулювали цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні продукти.

«Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки», – йдеться у повідомленні.

В результаті такої схеми протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, які належали одній підприємиці, отримали незаконний надприбуток на суму понад 733 млн грн.

«Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості», – зазначили у НАБУ.

Встановлено, що злочинній схемі сприяв посадовець міноборони, який підписував договори та нібито не помічав цінових аномалій у каталозі.

Зазначається, що після розголосу у ЗМІ співучасники схеми зменшили ціни на 11 найбільш популярних позицій. Це запобігло розкраданню з держбюджету 788 млн грн.

Наразі НАБУ оголосило підозри у розтраті, замаху на розтрату та легалізації п’ятьом фігурантам справи. Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваних, однак за даними журналістів ZN.UA, які першими повідомили про схему, серед підозрюваних екскерівник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький та власниця компаній-постачальниць Тетяна Глиняна. Також підозри отримали двоє керівників компаній-постачальниць та фізична особа. Крім того, за даними ZN.UA, НАБУ вивчає причетність до злочину колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова та ексміністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, у січні 2023 року ZN.UA опублікували розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закуповують за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри. Також після скандалу Міноборони змінило порядок закупівлі продуктів та запровадило окремі пілотні проєкти.