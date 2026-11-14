Гроші передали Угорській скарбниці

Угорські антикорупційні органи під час слідчих дій у справі щодо завищених закупівель виявили готівку на понад 6 млрд форинтів (близько 16,4 млн євро), закопану в лісах та заховану в низці будівель. Гроші належать колишньому міністру національного розвитку Міклошу Шестаку, який обіймав посаду в уряді Віктора Орбана, повідомив 13 листопада премʼєр-міністр Петер Мадяр.

Обшуки пройшли у справі щодо закупівлі вживаних автобусів за завищеними цінами у 2015-2018 роках. За версією слідства, автобусні компанії Volán придбали понад 600 вживаних автобусів значно дорожче за їхню ринкову вартість.

Зазначається, що тоді групою Volán володіла Угорська національна компанія з управління державним майном на чолі з Норбертом Сівеком. Нагляд за нею здійснювало міністерство національного розвитку, яке очолював Міклош Шестак. За даними антикорупційних органів, Сівек та Шестак могли отримати неправомірну вигоду на близько 11 млрд форинтів (близько 30 млн євро).

Ексміністр уряду Орбана Міклош Шестак

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Протягом 12 та 13 листопада Національне управління з повернення та захисту державного майна (NVVH) проводило слідчі дії у справі Шестака. За даними управління, під час обшуків правоохоронці виявили готівку на мільярди форинтів, яка була закопана у лісах та схована у житлових та господарських будівлях. Крім того, гроші виявили у прихованих сейфах.

На кадрах, які оприлюднив Мадяр, видно, як правоохоронці викопують коробки з землі та дістають із них готівку. На відео видно пачки грошей у різній валюті.

«Загальна сума готівки, вилученої під час дводенної операції, становила 5,07 млрд форинтів, 2,66 млн євро та 1,26 млн доларів. Готівку передали до Угорської державної скарбниці», – повідомили у пресслужбі NVVH.

Петер Мадяр, коментуючи обшуки у справі, заявив про «кінець мафії “Фідес”». Він стверджує, що готівка, яку виявили правоохоронці, належали 58-річному Міклошу Шестаку. За його словами, під час передачі грошей скарбниці 12 її працівників витратили на підрахунок грошей вісім годин.

Чим відомий Міклош Шестак

Міклош Шестак – угорський юрист та політик, депутат парламенту та віцепрезидент партії KDNP, союзної до партії Віктора Орбана «Фідес». У 2014-2018 роках обіймав посаду міністра національного розвитку.

У вересні 2026 року Шестака затримали у межах кримінальної справи про завищені ціни на закупівлях. Його позбавили депутатської недоторканності та заарештували – суд вирішив, що існує ризик впливу на свідків та знищення або приховування доказів. Шестака утримуватимуть під вартою щонайменше до січня 2027 року.

Зазначимо, окрім справи про закупівлі вживаних автобусів Шестак фігурує у провадженні про збагачення на 1 млрд форинтів від будівельної групи та на 270 млн форинтів від компанії, які були зацікавлені в інвестиціях у спортивну інфраструктуру Національних спортцентрів Угорщини.

Нагадаємо, 9 листопада в Угорщині затримали молодшого брата Віктора Орбана Арона, якого підозрюють у причетності до торгівлі людьми. За даними Telex, розслідування стосується ймовірної схеми, за якою іноземцям за гроші обіцяли оформити дозволи на проживання в Угорщині з метою працевлаштування та гарантували отримання необхідних віз.