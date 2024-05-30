На тлі російського наступу на Харківщину Білий дім змінив свою політику і дозволив застосовувати американське озброєння по території Росії з Харківщини

«Адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару по території Росії — виключно в районі Харкова — використовуючи надану США зброю. Про це заявили в четвер двоє офіційних осіб США та двоє інших людей, знайомих із цим кроком, що є серйозною зміною, яка допоможе Україні краще захистити друге за величиною місто», – повідомляє Politico.

У коментарі Politico чиновники Білого дому, які побажали залишитись анонімними повідомили, що «президент Джо Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити Україні можливість використання американської зброї для протидії вогню росіян по Харкову, щоб Україна могла відповісти російським силам». Цей самий чиновник, додав, що політика Білого дому щодо недопущення далеких ударів всередині Росії «не змінилося». За словами анонімного чиновника, Україна попросила США змінити цю політику після того, як у травні почався наступ російської армії на Харків.

Politico зазначає, що Україна може використовувати надану США зброю, таку як ракети та гранатомети, щоб збивати запущені російські ракети, що прямують у бік Харкова, та по військах, які скупчуються біля російського кордону поблизу Харкова, або по російських бомбардувальниках, які запускають бомби в бік української території. Але чиновник наголосив, що Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет великої дальності, таких як армійська тактична ракетна система, для ураження військових цілей у глибині Росії.

Спершу адміністрація Джо Байдена сприймала прохання України дозволити застосовувати зброю по території Росії, як кардинальний крок, який призведе до ескалації війни шляхом більш прямого залучення США до боротьби. Але погіршення умов для України на полі бою, а саме просування Росії та покращення позицій у Харкові, змусили президента змінити свою думку.

Пізніше «Голос Америки» із посиланням на анонімні джерела у Білому домі підтвердив повідомлення Politico.

Нагадаємо, зміна позиції США настала після заяв президента Франції Емманюєля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про те, що Україна має мати право застосовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії. Першою країною, яка надала Україні такий дозвіл була саме Велика Британія, згодом таке ж рішення ухвалила Франція, Швеція, Канада, Норвегія, Данія. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Данія не буде обмежувати Україну у використанні наданих їй винищувачів F-16 та дозволить їй атакувати територію Росії. Також про «відсутність проблем» із застосуванням наданих боєприпасів по Росії заявила Чехія. Водночас проти виступила Італія, Польща.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.