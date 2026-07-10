Арена UFC біля Білого дому

У США затримали та висунули звинувачення вісьмом чоловікам, які планували теракт на турнірі UFC, який відбувся 14 червня на території Білого дому у день народження Дональда Трампа. Серед потенційних жертв нападників був сам Трамп, Ілон Маск та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомили у пресслужбі міністерства юстиції США 9 липня.

Останнього фігуранта справи затримали у Західній Вірджинії. За даними правоохоронців, він мав брати участь у нападі як снайпер.

За версією слідства, обвинувачувані планували вбити Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та інших федеральних чиновників. Також вбити планували прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Ілона Маска та «інших особливо важливих цілей».

Напад мав відбутися під час турніру UFC Freedom 250, який відбувся на території Білого дому 14 червня. Напередодні святкування біля Білого дому встановили арену для проведення турніру. Раніше Трамп заявляв про намір організувати цей захід у рамках святкування 250-річчя незалежності США.

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Один із обвинувачених розповів слідчим, що вони планували запустити на захід дрони, навантажені вибухівкою. За його словами, після того фігуранти мали стріляти у глядачів, які намагалися б втекти.

Підготовку до теракту підозрювані розпочали у травні. Для цього вони накопичували гроші, зброю, боєприпаси та вибухівку, бронежилети, дрони та медичне обладнання. Правоохоронці дізналися про підготовку до теракту за чотири дні до події.

Мінʼюст висунув федеральні звинувачення проти вісьмох людей з Огайо, Міссурі, Вашингтона, Небраски та Каліфорнії.