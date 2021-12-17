63-річний американець намагався надати росіянам секретну інформацію про національну оборону США

У США затримали колишнього підрядника міністерства оборони, якого спіймали на спробі шпигунства на користь Росії. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Міністерство юстиції США.

Згідно з судовими документами, 63-річний житель Південної Дакоти, на ім'я Джон Мюррей Роу-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону США. У релізі йдеться, що він протягом 40 років працював інженером-випробувачем у кількох компаніях-підрядниках оборонної промисловості. Він мав допуски до інформації рівня «Секретно» та «Цілком таємно».

Зокрема, Роу працював з аерокосмічними технологіями ВПС США.

«Після низки порушень безпеки та виявленого активного інтересу до російських справ, включаючи інтерес до того, чи може він отримати допуск до секретних відомостей від російського уряду, Роу був ідентифікований як потенційна внутрішня загроза і звільнений з останньої оборонної компанії, в якій він працював», – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

ФБР розпочала секретну інформацію для того, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду. У березні він зустрівся зі співробітником ФБР, який видавав себе за агента російського уряду. Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся з ним більш ніж 300 листами, в яких підтверджував свою готовність працювати на Росію та обговорював свою обізнаність у сфері національної безпеки США та сфері військових інтересів. В одному з листів він розкрив дані щодо конкретних деталей систем електронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

Роу підозрюють у спробі передати інформацію про національну оборону США іноземному уряду. Максимальне покарання у разі визнання його провини – довічне ув’язнення.