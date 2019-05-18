У Стрию 15-річний школяр впав із даху потяга під час спроби зняти селфі

Під час зйомки селфі підліток не втримався на даху вагона і впав на залізничну колію

Школяр зі Стрия отримав серйозні травми голови внаслідок падіння із даху вагона під час спроби зняти селфі. За інформацією Нацполіції Львівщини, інцидент стався в п'ятницю, 17 травня, у локомотивному депо в Стрию.

«Поліцейські попередньо встановили, що школяр разом із товаришем, перебуваючи у локомотивному депо, залізли на вагон, щоб зробити селфі. Однак під час фотографування хлопчик впав на залізничне полотно та травмувався», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок падіння школяр отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа. Хлопця госпіталізували в реанімаційне відділення.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження по ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі до двох років. Наразі правоохоронці встановлюють деталі цього випадку і закликають батьків провести профілактичні бесіди з дітьми, аби недопустити подібних випадків.