У Стрию 15-річний школяр впав із даху потяга під час спроби зняти селфі
Внаслідок падіння підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа
Школяр зі Стрия отримав серйозні травми голови внаслідок падіння із даху вагона під час спроби зняти селфі. За інформацією Нацполіції Львівщини, інцидент стався в п'ятницю, 17 травня, у локомотивному депо в Стрию.
«Поліцейські попередньо встановили, що школяр разом із товаришем, перебуваючи у локомотивному депо, залізли на вагон, щоб зробити селфі. Однак під час фотографування хлопчик впав на залізничне полотно та травмувався», – йдеться у повідомленні поліції.
Внаслідок падіння школяр отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа. Хлопця госпіталізували в реанімаційне відділення.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження по ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі до двох років. Наразі правоохоронці встановлюють деталі цього випадку і закликають батьків провести профілактичні бесіди з дітьми, аби недопустити подібних випадків.