У Стрию «Шахед» влучив у багатоповерхівку, але не розірвався

У неділю зранку, 13 вересня, росіяни атакували Стрий ударними безпілотниками. У місті зафіксували три влучання, внаслідок яких пошкоджені багатоквартирний будинок, будівля початкової школи та приватні оселі. Загиблих і травмованих немає. Про наслідки атаки розповів міський голова Стрия Олег Канівець.

Що відомо про три місця влучань?

Поблизу об’їзної дороги безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, однак не вибухнув. Наразі на місці працюють вибухотехніки.

«Біля об’їзної пошкоджений багатоквартирний будинок. “Шахед” не розірвався, там зараз працюють вибухотехніки», – повідомив Олег Канівець.

Ще один російський дрон влучив в одну з будівель початкової школи. Пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки – у них вибиті вікна та зруйновані огорожі. Територію навколо школи також перевіряють вибухотехніки.

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«Постраждало багато будинків, вибиті вікна, зняті огорожі, люди у стресі. Визначаємо збитки, наразі працює комісія», – розповів міський голова.

Третє влучання зафіксували на вул. Лесі Українки. Безпілотник упав на приватному подвір’ї та пошкодив будинок – зруйнував дах і вибив вікна.

За словами Олега Канівця, ніхто з мешканців не потребував медичної допомоги. Водночас людям може знадобитися психологічна підтримка.

«Усі люди живі, ніхто не потребує медичної допомоги, можливо, окрім психолога. Комісійно визначимо збитки, проведемо позачергове засідання виконкому і будемо надавати людям допомогу», – додав мер Стрия.

Ще сьогодні пошкоджені віконні отвори планують тимчасово закрити, а вже завтра, у понеділок, у будинках мають розпочати скління.

Із двох будинків евакуювали мешканців

Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що мешканців багатоповерхівки, у яку влучив нерозірваний «Шахед», оперативно евакуювали.

Щодо пошкодженої будівлі поблизу школи, за уточненням керівника ОВА, із сусіднього житлового будинку евакуювали 13 людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги у Стрию пролунала серія вибухів.